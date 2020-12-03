Халили выиграл суперспринт на втором этапе Кубка России по биатлону
Сегодня, 3 декабря, на втором этапе Кубка России по биатлону проходят суперспринты. В соревнованиях мужчин победу одержал Карим Халили, допустивший один промах. На 1,3 секунды отстал от него Вадим Филимонов, у которого также один промах. Замкнул тройку сильнейших Игорь Малиновский, у которого три промаха.
Биатлон. Кубок России. Второй этап
Уват. Мужчины. Суперспринт
1. Карим Халили – 20.44,1 (1+0)
2. Вадим Филимонов – +1,3 (1+0)
3. Игорь Малиновский – 1+2,7 (3+0)
4. Дмитрий Шамаев – +15,2 (2+0)
5. Рустам Каюмов – +16,4 (3+2)
6. Евгений Идинов – +16,8 (2+0)
...11. Василий Томшин – 39,1 (3+0).
Напомним, в соревнованиях женщин победу в квалификации одержала Наталья Гербулова, опередившая Татьяну Акимову и Екатерину Носкову.
Гербулова и Малиновский выиграли квалификацию в суперспринте на 2-м этапе Кубка России
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