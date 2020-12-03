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Ханна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Миронова — десятая

Ханна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Миронова — десятая
Биатлон / Кубок мира 0

Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Серебряным призёром стала француженка Анаис Шевалье. Бронзу завоевала ещё одна шведка Эльвира Эберг.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова заняла 10-е место. Ирина Казакевич пришла к финишу 13-й, Тамара Воронина заняла 27-е место, Евгения Павлова — 44-е, Ульяна Кайшева -54-е. Анастасия Гореева финишировала 79-й.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Женщины. Спринт 7,5 км
1. Анна Эберг (Швеция) — 21.11,5 (0 промахов)
2. Анаис Шевалье (Франция) — +9,6 (0)
3. Эльвира Эберг (Швеция) — +27,9 (1)…
10. Светлана Миронова — +1.03,7 (1)…
13. Ирина Казакевич — +1.07,9 (1)…
27. Тамара Воронина — +1.35,6 (0)…
44. Евгения Павлова — +2.01,6 (3)…
54. Ульяна Кайшева — +2.20,7 (3)…
79. Анастасия Гореева (все — Россия) — +3.26,4 (5)

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