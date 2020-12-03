Шевалье — о выступлении в спринте на этапе КМ: сама удивлена, что показала такой уровень

Французская биатлонистка Анаис Шевалье прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти, где она заняла второе место, уступив 9,6 секунды шведке Ханне Эберг.



«Я очень счастлива, что смогла провести отличную гонку. Только Ханна оказалась сильнее меня. Это здорово! Однако сегодня утром мне было немного грустно, потому что я не смогла увидеть свою маленькую дочку. Но перед гонкой мне прислали несколько фото, и мне сразу стало лучше.



Когда я выхожу на старт, я должна забывать обо всём и концентрироваться только на работе, что я сегодня и сделала. Я начну одной из лучших в гонке преследования. Наверное, буду испытывать небольшой стресс. Чтобы противостоять Эберг, я должна хорошо действовать как в начале, так и в конце, а также показать свой максимум.



На самом деле я и сама удивлена, что показала такой уровень. Я получаю удовольствие от гонок, как никогда раньше. Я справлюсь, и это круто», — приводит слова Шевалье Ski-Nordique со ссылкой на L'Equipe.