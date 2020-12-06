Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Сегодня, 6 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) пройдёт мужская эстафета. Старт запланирован на 14:45 мск.



На первом этапе со старта уйдёт Матвей Елисеев, он передаст эстафету Антону Бабикову. Третий этап доверен Эдуарду Латыпову, финишёром команды станет Александр Логинов.



Мужская сборная России неудачно выступает на втором этапе Кубка мира. Так, в состоявшейся 5 декабря гонке преследования лучший из россиян Латыпов занял 21-е место. Логинов был 26-м, Елисеев – 28-м, Бабиков – 52-м.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.



5 декабря в Контиолахти состоялась женская эстафетная гонка. Сборная России финишировала четвёртой, победу одержали представительницы Швеции.