Мужская сборная России сохранила пятое место в Кубке наций, Норвегия продолжает лидировать
Четвёртое место в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) не позволило мужской сборной России по биатлону подняться на четвёртое место в Кубке наций — национальная команда по-прежнему располагается на пятой строчке.
Лидерство с огромным преимуществом сохраняет норвежская команда. Идущая второй сборная Германии уступает лидеру 196 очков. Третье место занимают шведские биатлонисты.
В зачёт Кубка наций идут результаты спринтерских и индивидуальных гонок, а также эстафет. По результатам Кубка наций распределяются квоты на участие в соревнованиях на следующий сезон.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины
1. Норвегия – 1742
2. Германия – 1548
3. Швеция– 1512
4. Франция – 1434
5. Россия – 1367
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая
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