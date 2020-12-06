Мужская сборная России сохранила пятое место в Кубке наций, Норвегия продолжает лидировать

Четвёртое место в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) не позволило мужской сборной России по биатлону подняться на четвёртое место в Кубке наций — национальная команда по-прежнему располагается на пятой строчке.



Лидерство с огромным преимуществом сохраняет норвежская команда. Идущая второй сборная Германии уступает лидеру 196 очков. Третье место занимают шведские биатлонисты.



В зачёт Кубка наций идут результаты спринтерских и индивидуальных гонок, а также эстафет. По результатам Кубка наций распределяются квоты на участие в соревнованиях на следующий сезон.



Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины



1. Норвегия – 1742

2. Германия – 1548

3. Швеция– 1512

4. Франция – 1434

5. Россия – 1367

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая