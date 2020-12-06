Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти, Павлова — 13-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Экхофф вышла на первое место в тройке, борющейся за медали, благодаря безупречной стрельбе на заключительном огневом рубеже.

Второй финишировала норвежка Марте Рёйселанд, третьей стала победительница спринта шведка Ханна Эберг.

Лучший результат из россиянок показала Евгения Павлова. Стартовав 44-й, она финишировала 13-й, допустив всего один промах на четырёх огневых рубежах. Светлана Миронова и Ирина Казакевич немного ухудшили свои позиции по сравнению со спринтом, но вошли в топ-16. Тамара Воронина допустила 9 промахов на трёх огневых рубежах и была снята с гонки как отставшая на круг.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 31.05,9 (0 промахов).

2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – отставание 21,5 (2).

3. Ханна Эберг (Швеция) – +35,4 (3)...

13. Евгения Павлова (Россия) – +1.45,7 (1).

14. Светлана Миронова (Россия) — +1.49,9 (4)...

16. Ирина Казакевич (Россия) — +1.57,2 (3)...

50. Ульяна Кайшева (Россия) — +5.24,8 (6).