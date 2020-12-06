Каминский — о мужской эстафете на КМ: смешно, не правда ли, смешно, когда секунд недостаёт

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление российских биатлонистов в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).



«Какое слово больше подходит к последней гонке этапа? По Высоцкому. «Смешно, не правда ли, смешно, когда секунд недостаёт. Конь на скаку и птица влёт — по чьей вине, по чьей вине?»



Удалось ли накопить базу для анализа? База есть, анализа нет. Он впереди. А навскидку — проблемы у всех ребят разные. У кого со стрельбой, у кого со скоростью. Все не в лучшем состоянии. Надо балансировать, делать крен в нужную сторону, насколько это возможно. Впереди другая трасса, другие условия. Обязательно проведём качественный анализ и вытащим из него всё, что можно. Примем правильное решение и внесём коррективы для компенсации недостающего», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая