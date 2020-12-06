Пащенко в составе сборной России по биатлону поедет на этапы Кубка мира в Хохфильцене

Пётр Пащенко сохранит место в составе сборной России по биатлону и будет иметь возможность принять участие на этапах Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), информирует ТАСС.

Сперва предполагалось, что Пащенко покинет расположение мужской команды после выступления на первых этапах Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Планировалось, что вместе с ним в Россию вернётся Семён Сучилов. Оба продемонстрировали самые слабые результаты в команде: Сучилов в спринте занял 36-е и 85-е места, Пащенко – 62-е и 72-е.

«Пащенко поедет в Хохфильцен. К команде также присоединятся Евгений Гараничев и Карим Халили», — сказал Польховский.

В составе женской команды изменений в настоящее время не ожидается.

Напомним, Гараничев не выступал на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) из-за того, что контактировал и проживал в одном номере с Антоном Бабиковым, тест которого на COVID-19 оказался положительным. Халили пробился в состав сборной благодаря удачному выступлению на этапах Кубка России.