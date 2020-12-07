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Тириль Экхофф — о победе в гонке преследования: приятно снова попадать в мишени!

Тириль Экхофф — о победе в гонке преследования: приятно снова попадать в мишени!
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Приятно снова попадать в мишени, очень довольна гонкой! Я старалась бежать в спокойном темпе и не спеша закрывать каждую последующую мишень. С начала сезона стрельба не ладилась, поэтому я дополнительно консультировалась с Зигфридом Мазе и получила от него несколько дельных советов.

Начало сезона складывалось для меня неудачно. Сложно получать удовольствие от биатлона в ограниченных условиях пандемии, но мне помогает семья. Благодаря им я не отчаиваюсь и нахожу мотивацию для преодоления трудностей», — приводит слова Экхофф Biathlon.com.ua.

Второе место заняла её соотечественница Марте Рёйселанд. Тройку призёров замкнула шведка Ханна Эберг.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021
Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти, Павлова — 13-я
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