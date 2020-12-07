Каминский: все биатлонисты сборной России не в самом лучшем состоянии
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о готовности спортсменов к сезону. Напомним, на втором этапе Кубка мира в Контиолахти российские спортсмены вновь не завоевали ни одной медали.
«База есть, анализа нет. Он впереди. А навскидку – проблемы у всех ребят разные. У кого со стрельбой, у кого со скоростью. Все не в самом лучшем состоянии.
Надо балансировать, делать крен в нужную сторону, насколько это возможно. Впереди другая трасса, другие условия. Обязательно проведём качественный анализ и вытащим из него всё что можно. Примем правильное решение и внесём коррективы для компенсации недостающего», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».
Кубок мира по биатлону 2020-2021.
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