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Каминский: все биатлонисты сборной России не в самом лучшем состоянии

Каминский: все биатлонисты сборной России не в самом лучшем состоянии
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о готовности спортсменов к сезону. Напомним, на втором этапе Кубка мира в Контиолахти российские спортсмены вновь не завоевали ни одной медали.

«База есть, анализа нет. Он впереди. А навскидку – проблемы у всех ребят разные. У кого со стрельбой, у кого со скоростью. Все не в самом лучшем состоянии.

Надо балансировать, делать крен в нужную сторону, насколько это возможно. Впереди другая трасса, другие условия. Обязательно проведём качественный анализ и вытащим из него всё что можно. Примем правильное решение и внесём коррективы для компенсации недостающего», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Кубок мира по биатлону 2020-2021.

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