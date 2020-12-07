Васильев: у Малышко травма ноги. После реабилитации станет понятно, что делать дальше

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о планах на предстоящий сезон бронзового призёра чемпионата мира — 2019 Дмитрия Малышко.

«Пока конкретной информации нет, потому что у Дмитрия травма ноги. Он сейчас залечивает её. Насколько травма серьёзная, я пока сказать не могу. Подробности можете узнать у Дмитрия сами. После реабилитации уже станет понятно, сможет ли он дальше соревноваться или нет.

Сохраняется ли вероятность возвращения Малышко? Конечно, он не объявлял официально о завершении карьеры», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

В декабре 2019 года Малышко был исключен из основного состава сборной России из-за невыполнения критериев и был отправлен на Кубок страны. В июле 2020 года стало известно, что спортсмен задумывается о завершении карьеры.

Малышко должен был принять участие в летнем чемпионате России, однако снялся с соревнований. В сезоне-2020/2021 в сборную биатлонист не попал.