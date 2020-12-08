Анфиса Резцова: не отрекаюсь от допинга. Я это делала

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова призналась, что употребляла допинг в ходе карьеры.
«Когда кровь вводили мне, я не чувствовала. Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м. Пахала, как лось, и мне сказали: надо ещё делать это.
В 96-м я вернулась в лыжи после родов Кристюши. Бегала лето-осень, всех обыгрывала на контрольных. И тут на первом этапе Кубка мира в Финляндии подходит Александров: надо делать это, это и это – я всё проплачу. Заплатила 2,5 тысячи долларов доктору. Хотя тренеры говорили: ей не надо ничего делать, она из биатлона, не должна нас обыгрывать. Не побежит – значит не побежит, минус конкурент.
Я пришла к доктору: всем делаете — давайте и мне. Надо заплатить за четыре месяца. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала.
Ни одного препарата не знаю и знать не хочу. Мне это помогало, и всё. Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы. Перед иконой говорю: я не знаю, что мне кололи. Добавка — по кайфу, я их обыгрываю — и слава богу», — цитирует Резцову Sports.ru.
Анфиса Резцова — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Резцова долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире — олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. В 2018 году на Играх в Пхёнчхане это достижение повторила чешская спортсменка Эстер Ледецка.
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