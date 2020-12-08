Анфиса Резцова рассказала, как её заставили сделать аборт, так как «стране нужны медали»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова рассказала, как в пору её выступлений в большом спорте её заставили сделать аборт, чтобы она не прерывала карьеру.
«Господь дал мне четырёх дочерей, несмотря на то что до родов я сделала аборт. Меня заставили, потому что стране нужны были медали.
Июнь 87-го, мы приехали на сбор в Отепя. У нас с Ленкой Вяльбе задержка – оказывается, мы забеременели вместе. Я пришла к Лопухову (тренеру сборной. – Прим. «Чемпионата»), он отправил в Тарту на велосипеде – 40 км, тренировка не отменяется.
Там подтвердили беременность. Лена младше меня, тогда была ещё в юниорах, и ей разрешили рожать: её Францик на год старше моей Даши. Меня же отправили из Эстонии поездом в Москву, в диспансер к гинекологу.
У нас была гинеколог, бывшая гандболистка, говорит: Анфиса, сейчас восемь недель, ещё можно сделать аборт – как вы решите с мужем, так и будет. Ты к Олимпиаде шла долго. Олимпиада первая и, может быть, последняя. С другой стороны, три года ты не могла забеременеть. Как спортсменка скажу, тебе нужна Олимпиада. Но вдруг ты выиграешь, а детей уже не родишь? Обсуждайте с мужем.
Пришла к мужу. Он: как ты решишь, так и будет. Но что значит «я решу»? Семья-то одна. Я решу, а ты потом будешь жить с моей медалью, но без детей? Перед иконой говорю: так и было. Когда у нас не получалось завести ребёнка, я на него вину не клала. Но когда он мне сказал: как ты решишь… Ответственность на себя не взял.
Решение принимала я, пришла на ковёр в Спорткомитет: согласна на аборт, но дайте нам квартиру – мы живём у родителей. Нам дали двушку здесь, в Химках, ещё до Олимпиады. А потом господь подарил мне четырёх прекрасных дочек», — цитирует Резцову Sports.ru.
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