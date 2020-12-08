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Президент СБР Майгуров оценил выступление сборной России на первых двух этапах Кубка мира

Президент СБР Майгуров оценил выступление сборной России на первых двух этапах Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Мужская и женская сборные России по биатлону заслужили за первые два этапа Кубка мира «твёрдую четвёрку». Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Напомним, лучший результат сборной России за десять гонок — четвёртые места в мужской и женской эстафетах.

«Я бы поставил мужской и женской командам одинаковую оценку: твёрдую четвёрку. Это в большей степени связано с результатами в эстафетных гонках. В этом виде соревнований мы в числе лидеров и способны бороться за медали.

Также неплохая динамика была по передвижению в протоколах гонок преследования. Да, мы не боролись за призы. Но были хорошие продвижения у Латыпова, Павловой, боролись Казакевич и Миронова», — цитирует Майгурова «РБК-Спорт».

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