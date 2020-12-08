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Каминский: идеальных спортсменов нет. Был один почти идеальный, но и он ушёл

Каминский: идеальных спортсменов нет. Был один почти идеальный, но и он ушёл
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной РФ по биатлону Юрий Каминский оценил старт сезон в исполнении своих подопечных.

«Что касается старта сезона, то некоторых спортсменов я увидел только в Финляндии. В частности, Александра Логинова увидел в деле только в Контиолахти. Не имел представления, как он вообще готов. Для всех других, кто готовился со мной, ставилась задача быть в топ-20. Кто-то выполнил, кто-то нет. Бабикову помешало сидение в гостинице. От Пащенко было трудно что-то ожидать. От Сучилова ждали большего.

Было бы неплохо, если бы вся команда готовилась централизованно. Идеальных спортсменов нет, только что ушёл из биатлон один почти идеальный спортсмен – Мартен Фуркад. А других больше нет», — заявил Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

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