Доротея Вирер: шведы провели подготовку на снегу, а мы – ни одной настоящей гонки

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер призналась, что во время выступления на этапах Кубка мира она столкнулась со сложностями из-за неполноценной подготовки к новому сезону.



«За всё лето мы не провели ни одной настоящей гонки, и эта ситуация, конечно, не поддаётся никаким сравнениям. В этом году наша команда не проводила традиционный предсезонный сбор на севере, потому что итальянская лыжная ассоциация не дала добро на поездку. Соответственно, перед первыми стартами у нас в активе была совсем слабая лыжная подготовка, ведь мы впервые встали на снег только по прибытии в Контиолахти. Этот пробел заметен даже невооруженным глазом, но здесь мы не в силах что-то изменить. Я надеюсь, что вскоре мы сумеем наверстать упущенное и подобраться к прошлогодним показателям после сборов на снегу.



Скажутся ли различия в подготовке между сборными разных стран на результатах? Я думаю, что да. Вот, например, шведы и норвежцы провели прекрасную трехнедельную подготовку на снегу у себе дома, и это видно по их результатам. Но ситуация вскоре может измениться. Да, мы тоже каждый год готовились на снегу, но в этом году всё совершенно по-другому. Но никто не опускает рук: раз мы не можем повлиять на обстоятельства, то мы всегда можем стараться извлечь из всего этого максимум пользы», — приводит слова Вирер «Матч ТВ».

Вирер признала, что не была готова к 1-му этапу КМ. Она выиграла индивидуальную гонку