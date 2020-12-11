Поварницын: не ставлю себе как цель попадание на Кубок мира

Биатлонист Александр Поварницын поделился итогами индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Увате, где он стал бронзовым призёром.
«Доволен своими результатами сейчас от старта к старту. После болезни очень-очень тяжело было вкатываться в сезон. Форму приходится набирать заново. И стрельба, и психологическое состояние — всё идёт от функциональных кондиций.
В Увате довольно тяжёлые подъёмы. И самое важное, что после них непростой выход. В Европе после сложного подъёма ты где-то можешь отдохнуть. А здесь нужно работать на стадии закисления.
Причину промахов уже понял. «Стойка» сейчас у меня не то чтобы камень преткновения, но есть над чем работать, чем я плотно и занимаюсь. Настрой на «Ижевскую винтовку»? Конечно, не хочется оставаться за бортом международных стартов. Но я не ставлю себе сейчас это именно как цель. Хочется просто работать и получать удовольствие, тогда и результаты будут только лучше», — цитирует Стрельцова «Тюменская арена».
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