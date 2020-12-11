Габриэла Коукалова снялась для Playboy. Фото

Двукратная чемпионка мира по биатлону чешка Габриэла Коукалова приняла участие в фотосессии для журнала Playboy.

Посмотреть фото можно в «твиттере» издания iDNES.cz.

«Предложение сняться в такой чувственной фотосессии сперва удивило меня. Но благотворительная составляющая убедила. Фотографии не только понравятся читателям, но и поддержат людей с расстройством пищевого поведения, у меня есть личный опыт борьбы с этим. Мы бы хотели собрать четверть миллиона крон (примерно 9,5 тыс. евро. – Прим. «Чемпионата») для моего фонда.

Я женщина, и мне нравится быть красивой. Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой. Очень важно принять свою физическую красоту, полюбить себя», — приводит слова Коукаловой CNN Prima News.

31-летняя Коукалова — двукратный серебряный призёр, а также бронзовый призёр в эстафете Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Обладательница Кубка мира сезона-2015/2016.