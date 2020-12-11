Рёйселанд возглавила зачёт спринтерских гонок в КМ, Алимбекова — 2-я, Казакевич — 16-я

Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене (Австрия) в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка. Победу одержала представительница Беларуси Динара Алимбекова. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф, третьей стала немка Франциска Пройс.

В зачёте спринтов лидерство захватила норвежка Марте Рёйселанд. Алимбекова поднялась на второе место. Лучшая из россиянок, Ирина Казакевич, занимает 16-ю строчку.



Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт спринтов

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 140.

2. Динара Алимбекова (Беларусь) – 134.

3. Ханна Эберг (Швеция) – 132.

4. Эльвира Эберг (Швеция) – 95.

5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) – 92.

6. Франциска Пройс (Германия) – 91.

7. Анаис Шевалье (Франция) –

8. Тириль Экхофф (Норвегия) – 88.

9. Маркета Давидова (Чехия) – 82.

10. Мона Брорссон (Швеция) – 80...

16. Ирина Казакевич (Россия) – 59.

17. Светлана Миронова (Россия) – 54...

28. Ульяна Кайшева (Россия) – 38...

52. Тамара Воронина (Россия) – 14...

54. Лариса Куклина (Россия) – 10.

58. Евгения Павлова (Россия) – 6.