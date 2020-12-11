Рёйселанд возглавила зачёт спринтерских гонок в КМ, Алимбекова — 2-я, Казакевич — 16-я

Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене (Австрия) в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка. Победу одержала представительница Беларуси Динара Алимбекова. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф, третьей стала немка Франциска Пройс.
В зачёте спринтов лидерство захватила норвежка Марте Рёйселанд. Алимбекова поднялась на второе место. Лучшая из россиянок, Ирина Казакевич, занимает 16-ю строчку.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт спринтов
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 140.
2. Динара Алимбекова (Беларусь) – 134.
3. Ханна Эберг (Швеция) – 132.
4. Эльвира Эберг (Швеция) – 95.
5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) – 92.
6. Франциска Пройс (Германия) – 91.
7. Анаис Шевалье (Франция) –
8. Тириль Экхофф (Норвегия) – 88.
9. Маркета Давидова (Чехия) – 82.
10. Мона Брорссон (Швеция) – 80...
16. Ирина Казакевич (Россия) – 59.
17. Светлана Миронова (Россия) – 54...
28. Ульяна Кайшева (Россия) – 38...
52. Тамара Воронина (Россия) – 14...
54. Лариса Куклина (Россия) – 10.
58. Евгения Павлова (Россия) – 6.
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