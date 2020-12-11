Алимбекова вышла на 2-е место в общем зачёте Кубка мира. Лучшая из россиянок — Казакевич

Шведская биатлонистка Ханна Эберг продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира после спринтерской гонки на этапе в Хохфильцене (Австрия). Финишировав в гонке седьмой, она сумела сохранить лидирующую позицию.



На второе место вышла сенсационная победительница спринта белоруска Динара Алимбекова. От Эберг она отстаёт на 5 очков. Третьей идёт норвежка Марте Рёйселанд, ставшая в спринте четвёртой.



Лучшая из россиянок Ирина Казакевич — 20-я.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт

Женщины.



1. Ханна Эберг (Швеция) – 216.

2. Динара Алимбекова (Беларусь) – 211.

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 211.

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 172

5. Франциска Пройс (Германия) — 152…

20. Ирина Казакевич (Россия) — 84.

21. Светлана Миронова (Россия) — 81…

29. Ульяна Кайшева (Россия) — 64.

Белоруска Алимбекова сенсационно выиграла спринт на этапе в Хохфильцене, Кайшева — 18-я