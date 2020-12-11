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Алимбекова вышла на 2-е место в общем зачёте Кубка мира. Лучшая из россиянок — Казакевич

Алимбекова вышла на 2-е место в общем зачёте Кубка мира. Лучшая из россиянок — Казакевич
Биатлон / Кубок мира 0

Шведская биатлонистка Ханна Эберг продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира после спринтерской гонки на этапе в Хохфильцене (Австрия). Финишировав в гонке седьмой, она сумела сохранить лидирующую позицию.

На второе место вышла сенсационная победительница спринта белоруска Динара Алимбекова. От Эберг она отстаёт на 5 очков. Третьей идёт норвежка Марте Рёйселанд, ставшая в спринте четвёртой.

Лучшая из россиянок Ирина Казакевич — 20-я.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт
Женщины.

1. Ханна Эберг (Швеция) – 216.
2. Динара Алимбекова (Беларусь) – 211.
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 211.
4. Эльвира Эберг (Швеция) — 172
5. Франциска Пройс (Германия) — 152…
20. Ирина Казакевич (Россия) — 84.
21. Светлана Миронова (Россия) — 81…
29. Ульяна Кайшева (Россия) — 64.

Белоруска Алимбекова сенсационно выиграла спринт на этапе в Хохфильцене, Кайшева — 18-я
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