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Сборная России по биатлону назвала состав на женскую эстафету в Хохфильцене

Сборная России по биатлону назвала состав на женскую эстафету в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Стал известен состав сборной России на женскую эстафету на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. За национальную команду выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева, отмечается в сообщении в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР). Гонка начнётся завтра, 12 декабря, в 13:45 мск.

Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене состоялся женский спринт. Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева заняла 18-е место. Ирина Казакевич пришла к финишу 23-й, Лариса Куклина — 31-й, Евгения Павлова — 51-й, Светлана Миронова — 73-й, Тамара Воронина финишировала с 93-м временем.

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала сенсационной победительницей спринтерской гонки. Серебряным призёром стала норвежка Тириль Экхофф. Бронзу завоевала представительница Германии Франциска Пройс.

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