Арнд Пайффер пропустил спринт в Хохфильцене по личным причинам

Олимпийский чемпион 2018 года в спринте, пятикратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер пропустил спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) по личным причинам, сообщает DPA. Представитель сборной Германии объявил об этом всего за несколько минут до старта гонки.

Решение об участии Арнда в эстафете, которая запланирована на 13 декабря, будет принято завтра. На минувшей неделе Пайффер занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

В общем зачёте Кубка мира Пайффер занимает шестое место. Лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского спринта в Хохфильцене.