Арнд Пайффер пропустил спринт в Хохфильцене по личным причинам
Олимпийский чемпион 2018 года в спринте, пятикратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер пропустил спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) по личным причинам, сообщает DPA. Представитель сборной Германии объявил об этом всего за несколько минут до старта гонки.
Решение об участии Арнда в эстафете, которая запланирована на 13 декабря, будет принято завтра. На минувшей неделе Пайффер занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
В общем зачёте Кубка мира Пайффер занимает шестое место. Лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского спринта в Хохфильцене.
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