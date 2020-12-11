Й. Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону, Логинов — 18-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В этой гонке Бё-младший впервые в сезоне-2020/2021 не сумел подняться на пьедестал. В активе Йоханнеса 253 очка. Второе место по-прежнему занимает швед Себастиан Самуэльссон (215). На третье место поднялся норвежец Стурла Холм Легрейд (177).



Лучший из россиян Александр Логинов, ставший 20-м в спринте в Хохфильцене, поднялся на три позиции и занимает 18-е место в общем зачёте Кубка мира после пяти личных гонок. Его лучший результат — 10-е место в первой гонке сезона.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 253.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 215.

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 177…

18. Александр Логинов (Россия) – 105…

24. Матвей Елисеев (Россия) – 72…

27. Эдуард Латыпов (Россия) – 61.

Безысходность. Сборная России установила печальный антирекорд на Кубке мира по биатлону 29 гонок без медалей. Такого в истории российского биатлона ещё не было.