Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Й. Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону, Логинов — 18-й

Й. Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону, Логинов — 18-й
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В этой гонке Бё-младший впервые в сезоне-2020/2021 не сумел подняться на пьедестал. В активе Йоханнеса 253 очка. Второе место по-прежнему занимает швед Себастиан Самуэльссон (215). На третье место поднялся норвежец Стурла Холм Легрейд (177).

Лучший из россиян Александр Логинов, ставший 20-м в спринте в Хохфильцене, поднялся на три позиции и занимает 18-е место в общем зачёте Кубка мира после пяти личных гонок. Его лучший результат — 10-е место в первой гонке сезона.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 253.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 215.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 177…
18. Александр Логинов (Россия) – 105…
24. Матвей Елисеев (Россия) – 72…
27. Эдуард Латыпов (Россия) – 61.

Кубок мира. Общий зачёт
Безысходность. Сборная России установила печальный антирекорд на Кубке мира по биатлону
29 гонок без медалей. Такого в истории российского биатлона ещё не было.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020