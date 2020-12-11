Й. Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону, Логинов — 18-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В этой гонке Бё-младший впервые в сезоне-2020/2021 не сумел подняться на пьедестал. В активе Йоханнеса 253 очка. Второе место по-прежнему занимает швед Себастиан Самуэльссон (215). На третье место поднялся норвежец Стурла Холм Легрейд (177).
Лучший из россиян Александр Логинов, ставший 20-м в спринте в Хохфильцене, поднялся на три позиции и занимает 18-е место в общем зачёте Кубка мира после пяти личных гонок. Его лучший результат — 10-е место в первой гонке сезона.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 253.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 215.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 177…
18. Александр Логинов (Россия) – 105…
24. Матвей Елисеев (Россия) – 72…
27. Эдуард Латыпов (Россия) – 61.
- 11 декабря 2020
-
19:31
-
19:09
-
18:50
-
18:39
-
18:31
-
18:22
-
18:12
-
18:06
-
17:59
-
17:53
-
17:39
-
17:39
-
16:44
-
16:23
-
16:19
-
16:10
-
15:58
-
15:46
-
15:43
-
15:38
-
15:37
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:29
-
15:21
-
15:16
-
15:11
-
15:08
-
14:54
-
14:44
-
14:43
-
14:30
-
13:29
-
12:56