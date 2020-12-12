Павлова: я плохо сплю, и очень сильно даёт по ногам

Российская биатлонистка Евгения Павлова подвела итоги выступления на первом этапе женской эстафеты в Хохфильцене. Россиянки заняли восьмое место.
«Ощущается, что я плохо сплю, и даёт очень сильно по ногам. Функционально могу, но бывает, что ноги сводит и я не могу ими управлять. Тут спуски непрямые, некрутые, но на них то подкидывает, то выносит. Надо очень сильно работать, трасса действительно жёсткая. Это даёт о себе знать.
Промах на „стойке“? Моя ошибка. Мы подошли группой, работали довольно спокойно. Осознаю, что это был неготовый выстрел. Хотелось быстрее отстреляться и идти с группой, чтобы передать девочкам эстафету максимально комфортно.
Трасса не меняется вообще, потому что здесь мало снега. Трасса похожа на асфальт — она не разбивается. Здесь нет такого, чтобы она в кашу превращалась», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».
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