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Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе КМ в Хохфильцене

Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе КМ в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 13 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Старт запланирован на 13:45 мск.

Первым из россиянок в гонку отправится Ульяна Кайшева, ставшая в спринте 18-й. Затем в борьбу вступят Ирина Казакевич (23-й стартовый номер), Лариса Куклина (31-й) и Евгения Павлова (51-й). Светлана Миронова и Тамара Воронина в спринте показали 73-е и 93-е время соответственно и не смогли квалифицироваться на сегодняшнюю гонку.

Действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует восьмой. Первой на лыжню отправится представительница Беларуси Динара Алимбекова.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

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