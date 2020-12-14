Татьяна Акимова рассказала, как отреагировала на непопадание в сборную по итогам отбора

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, которая не попала в национальную команду по итогам контрольных стартов и из-за этого не выступила на первых этапах сезона Кубка мира, рассказала о реакции на случившееся. Акимова дебютирует в сезоне-2020/2021 Кубка мира на четвёртом этапе в Хохфильцене, который состоится в ближайшие выходные.

«Придётся два дня покататься на туристической трассе, потому что результат теста на коронавирус будет только на следующий день. Круг ещё не посмотрела, он буквально метров 200. Добралась хорошо, всё отлично.

Сильно ли расстроилась, что не удалось по итогам отборочных стартов попасть в сборную? Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Это рабочий процесс, я тренируюсь и прохожу дальше. Время покажет. Насколько готова конкурировать на Кубке мира? Пока рано отвечать, будем бегать, посмотрим, как всё получится», — цитирует Акимову «Матч ТВ».

Кубок мира по биатлону 2020-2021.