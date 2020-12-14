Антон Шипулин: готов с Губерниевым встретиться, перчатку пожевать

Бывший российский биатлонист, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин оценил свою готовность вновь поработать комментатором.
«Я готов с Губерниевым встретиться, перчатку пожевать. Я комментировал в течение двух лет. В этом году не знаю, как будет складываться в связи с пандемией, сможем ли мы поехать. Или прокомментировать.
Я бы не отказался. Конечно, я похуже, чем Александр Легков, комментирую, но с каждым годом буду набираться опыта, чтобы зритель больше радовался. И получал удовольствие», – приводит слова Шипулина «Комсомольская правда».
Известный комментатор Дмитрий Губерниев ранее пообещал съесть свою перчатку, если на этапе Кубка мира в Хохфильцене не прервётся антирекордная серия гонок сборной России без медалей. После женской эстафеты он был вынужден жевать варежку в прямом эфире.
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