Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Антон Шипулин: готов с Губерниевым встретиться, перчатку пожевать

Антон Шипулин: готов с Губерниевым встретиться, перчатку пожевать
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший российский биатлонист, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин оценил свою готовность вновь поработать комментатором.

«Я готов с Губерниевым встретиться, перчатку пожевать. Я комментировал в течение двух лет. В этом году не знаю, как будет складываться в связи с пандемией, сможем ли мы поехать. Или прокомментировать.

Я бы не отказался. Конечно, я похуже, чем Александр Легков, комментирую, но с каждым годом буду набираться опыта, чтобы зритель больше радовался. И получал удовольствие», – приводит слова Шипулина «Комсомольская правда».

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ранее пообещал съесть свою перчатку, если на этапе Кубка мира в Хохфильцене не прервётся антирекордная серия гонок сборной России без медалей. После женской эстафеты он был вынужден жевать варежку в прямом эфире.

Календарь Кубка мира по биатлону
Дмитрий Губерниев пожевал варежку в прямом эфире
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020