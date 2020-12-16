Бьорн Ферри предположил, что Эльвира Эберг превзойдёт сестру Ханну

Олимпийский чемпион 2010 года в гонке преследования Бьорн Ферри предположил, что шведская биатлонистка Эльвира Эберг будет выступать лучше, чем её старшая сестра, олимпийская чемпионка 2018 года в индивидуальной гонке Ханна Эберг, и объяснил, почему так считает.

«С точки зрения стрельбы Ханна чуть-чуть лучше. У неё выше процент попаданий, она более агрессивна на стрельбище. Она продолжит стрелять быстрее Эльвиры.

Но главным отличием станет лыжный ход. Уже во втором для себя сезоне Эльвира быстрее Ханны на трассе. Если исходить из сегодняшней картины, то можно предположить, кто будет быстрее прогрессировать в ближайшие годы. Эльвиру будет очень сложно победить.

Если смотреть на лыжный ход, то можно увидеть, что уже в дебютный сезон на Кубке мира Эльвира бежала на 1% — это 10-12 секунд — быстрее Ханны в спринте. Во второй сезон Эльвира бежит ещё быстрее, чем это делает Ханна после нескольких лет на Кубке мира», — цитирует Ферри SVT.

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