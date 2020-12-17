Один из членов сборной Германии по биатлону заразился коронавирусом
В Международном союзе биатлонистов (IBU) сообщили, что тест на коронавирус одного из членов сборной Германии дал положительный результат.
«За последние 10 дней IBU провёл 1800 тестов SARS-CoV-2 PCR для участников Кубка мира в Хохфильцене. Один из членов немецкой команды накануне получил положительный результат. Член команды был немедленно изолирован. Ни спортсмены, ни другие члены команды не пострадали. Соответствующие органы здравоохранения были проинформированы», — отмечается в сообщении в официальном «твиттере» IBU.
В настоящее время биатлонисты находятся в Хохфильцене (Австрия), где в ближайшие выходные пройдёт четвёртый этап очередного сезона Кубка мира.
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