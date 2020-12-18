Евгений Гараничев: с таким ходом пока тяжело, если ещё и стрелять

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Он занял 13-е место, став лучшим среди россиян.
«Доволен работой на рубежах, но с таким ходом пока тяжело, конечно, если ещё и стрелять. По дистанции приходится работать «на зубах», выполнять ту работу на рубежах, которую провёл на тренировках.
Бабикову гонка далась неожиданно тяжело? Мне далось полегче, даже можно сказать, получилось сохранить темп на протяжении всей дистанции. Становится получше в плане дыхания, лучше контролирую свои движения.
На втором круге я себя немного сдерживал, впереди был Виндиш, и я пытался работать за ним, не отставать, но при этом идти в своём темпе. А вот на третьем пришлось работать до конца, тем более что видел впереди чёрно-оранжевый комбинезон Лессера, да и Эдуард Латыпов был в прямой видимости. И работая на них, старался выложиться до конца», — цитирует Гараничева сайт «Матч ТВ».
Победителем гонки стал норвежец Стурла Холм Легрейд.
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