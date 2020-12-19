Антон Бабиков: бежал и понимал, что нужно потренироваться

Российский биатлонист Антон Бабиков после завершения декабрьских этапов Кубка мира решил обсудить с тренерами, стоит ехать на «Ижевскую винтовку», чтобы отбираться на январские старты, или лучше потренироваться на средней высоте.

«Сразу после карантина начались гонки, они не прекращаются, не было нормального тренировочного процесса, я сразу начал выхолащивать организм на стартах. Усталость небольшая, но сейчас предстоит решить с тренерами, имею ли шанс потренироваться и дать организму возможность вернуться в те кондиции, которые были до болезни. С другой стороны, понимаю, что нужно доказывать, что я достоин быть в команде.

Остаться со сборной или отправиться на «Ижевскую винтовку»? Рассматриваем оба варианта, но окончательное слово за тренерским штабом, не хочу загадывать. Я бежал и понимал, что нужно потренироваться. В этом режиме, после болезни, нельзя постоянно загонять себя на трассе, это может очень плохо повлиять на организм. По опыту могу сказать, что подошла бы та средняя высота, на которой расположены многие места в Европе, куда отправятся готовиться иностранцы после этого этапа, — Рамзау, Обертиллиах… Там аэробные способности можно восстановить быстрее, чем на равнине. У нас, в России, такой высоты, к сожалению, нет. Если говорить о сроках, то две недели достаточно, но нужно успевать сделать это быстрее, за семь-десять дней», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».