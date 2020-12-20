У Лапшина и Абрамовой родилась дочь

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова и выступающий за сборную Южной Кореи Тимофей Лапшин стали родителями. У спортсменов родилась дочь.
«Мы попросили, наше чудо пришло к нам в праздник — день святого Николая», – написала Абрамова на своей странице в «Инстаграме».
Тимофей и Ольга поженились в 2017 году.
32-летняя Абрамова, родившаяся в Ульяновской области, до 2012 года выступала за сборную России. Летом 2020-го стало известно, что пропустит сезон по причине беременности. Ольга — трёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону.
32-летний Лапшин — двукратный чемпион мира по летнему биатлону, серебряный призёр чемпионата Европы по биатлону. В сборной России дебютировал в сезоне-2009/2010. В 2017 году принял решение о смене спортивного гражданства.
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