Латыпов выступит в масс-старте на этапе КМ в Хохфильцене благодаря снятию Бьонтегорда

Российский биатлонист Эдуард Латыпов сможет выступить в гонке с общим стартом на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Такая возможность у 26-летнего спортсмена появилась после снятия с гонки представителя Норвегии Эрленда Бьонтегорда. Латыпов числился в протоколе гонки первым запасным.



Помимо Латыпова в мужской гонке выступят трое россиян: Александр Логинов, который побежит под 16-м номером и Матвей Елисеев (23), отобравшиеся по общему зачёту Кубка мира, а также Евгений Гараничев (27), ставший 13-м в спринте в Австрии.



В масс-старте примут участие 30 биатлонистов. Наибольшее представительство в гонке будет у сборной Норвегии — 6 человек.



Гонки с масс-старта пройдут в Хохфильцене сегодня, 20 декабря.