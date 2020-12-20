Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе КМ в Хохфильцене
Сегодня, 20 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдёт женский масс-старт на 12,5 км. Начало гонки запланировано на 16:25 мск.
В гонке выступит только одна россиянка — Ирина Казакевич. Она получила 24-й номер в соответствии с местом, занимаемым в общем зачёте Кубка мира.
Мужская и женская гонки с общего старта станут заключительными соревнованиями на четвёртом этапе Кубка мира. Следующие старты состоятся уже в 2021 году — 8 января начнётся пятый этап КМ в Оберхофе (Германия).
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки с общим стартом на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).
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