Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе КМ в Хохфильцене

Сегодня, 20 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдёт женский масс-старт на 12,5 км. Начало гонки запланировано на 16:25 мск.



В гонке выступит только одна россиянка — Ирина Казакевич. Она получила 24-й номер в соответствии с местом, занимаемым в общем зачёте Кубка мира.



Мужская и женская гонки с общего старта станут заключительными соревнованиями на четвёртом этапе Кубка мира. Следующие старты состоятся уже в 2021 году — 8 января начнётся пятый этап КМ в Оберхофе (Германия).



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской гонки с общим стартом на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).