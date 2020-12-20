Виктория Сливко возобновила тренировки после коронавируса

Чемпионка Европы российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о своём состоянии после перенесённого коронавируса.



«Сегодня было немного свежо, но это не помешало сделать хорошую тренировку на лыжах. Чайковский – прекрасное место, много раз выступала здесь очень достойно ещё юниоркой зимой, да и летом, будучи уже женщиной, но зимой стартовала в этом замечательном месте шесть лет назад.



А вообще, мои дорогие друзья, родные и любимые болельщики, хочу поделиться с вами хорошей новостью – я начала тренироваться. Коронавирус потихоньку отпускает, самочувствие становится лучше, здоровье приходит в норму. Не знаю, как поведет себя организм, когда дам соревновательную нагрузку, но выступать на «Ижевской винтовке» буду.



Сделаю всё возможное и невозможное. Всех вас люблю и говорю каждому из вас большое спасибо, кто был и есть со мной, несмотря ни на что», — написала Сливко в «Инстаграме».

В 2020 году Виктория завоевала серебро на чемпионате Европы в Минске в смешанной эстафете.