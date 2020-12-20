Рёйселанд выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Казакевич — 24-я

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский масс-старт. Его победительницей стала норвежка Марте Рёйселанд. Она преодолела дистанцию за 35 минут 53,3 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.



Второй стала норвежка Тириль Экхофф. Третьей финишировала действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Доротея Вирер.



Единственная россиянка, отобравшаяся в гонку, финишировала на 24-м месте. Всего в масс-старте приняли участие 30 спортсменок.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Масс-старт



1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 34.05,4 (1)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +14,0 (1)

3. Доротея Вирер (Франция) — +26,9 (1)…

24. Ирина Казакевич (Россия) — +2.52,7 (5).