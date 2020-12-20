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Рёйселанд выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Казакевич — 24-я

Рёйселанд выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Казакевич — 24-я
Биатлон / Кубок мира 0

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский масс-старт. Его победительницей стала норвежка Марте Рёйселанд. Она преодолела дистанцию за 35 минут 53,3 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второй стала норвежка Тириль Экхофф. Третьей финишировала действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Доротея Вирер.

Единственная россиянка, отобравшаяся в гонку, финишировала на 24-м месте. Всего в масс-старте приняли участие 30 спортсменок.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Масс-старт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 34.05,4 (1)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +14,0 (1)
3. Доротея Вирер (Франция) — +26,9 (1)…
24. Ирина Казакевич (Россия) — +2.52,7 (5).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 4, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
20 декабря 2020, воскресенье. 16:25 МСК
Окончено
1
Марте Рёйселанд
Норвегия
34:05.4
2
Тириль Экхофф
Норвегия
+14.0
3
Доротея Вирер
Италия
+26.9
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