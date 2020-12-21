Доротея Вирер — о неудачных результатах в Оберхофе: на праздники я слишком много ем

Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, почему испытывает трудности на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Обычно в Оберхофе у меня всегда неважные результаты. Думаю, это потому, что во время рождественских каникул я слишком много ем и набираю пару лишних килограммов. Конечно, у меня есть свои цели на сезон, но такие же планы других спортсменок усложняют задачу», — приводит слова Вирер Biathlon.com.ua.

Вчера, 20 декабря, Доротея заняла третье место в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Победительницей гонки стала норвежка Марте Рёйселанд. Второе место заняла её соотечественница Тириль Экхофф.

В общем зачёте Кубка мира Вирер занимает шестое место.