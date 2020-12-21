Мартин Понсилуома: не хотел, чтобы Тарьей Бё догнал меня на последнем круге

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома поделился впечатлениями от выступления в масс-старте на 4-м этапе Кубка мира в Хохфильцене. Он занял второе место. Победу одержал немец Арнд Пайффер.
«Я очень рад второму месту! Не хотел, чтобы Тарьей Бё догнал меня на последнем круге и думал об этом до самого финиша. Я устал, но такой результат греет душу. Может, и нужно было держаться за спиной у Арнда на последнем круге, но у нас с ним было много сильных преследователей, поэтому, думаю, что решение идти первым номером и задавать темп было правильным.
Сезон проходит очень хорошо! Готовность лыж вселяет уверенность на трассе, остаётся только проходить огневые с минимальным количеством промахов. Конечно, это радует! Теперь у нас будет несколько дней отдыха, а потом — снова тренировки», — цитирует Понсилуому Biathlon.com.ua.
В общем зачёте Кубка мира Мартин занимает девятое место.
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