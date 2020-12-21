Стина Нильссон с 4 промахами стала 13-й в контрольном спринте в Эстерсунде

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, которая в межсезонье-2020 объявила о переходе в биатлон, заняла 13-е место в контрольном спринте в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка допустила четыре промаха: два лёжа и два стоя. Она 1 минуту 45 секунд уступила Саре Андерссон, выигравшей гонку.

«Это не катастрофа, но я не очень довольна. На самом деле я не чувствовала, что контролирую стрельбу. Это приносит с собой неуверенность, не хотелось бы таких ощущений», — приводит слова Нильссон Aftonbladet.

27-летняя Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.