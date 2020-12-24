Бьорн Ферри объяснил, почему Стина Нильссон столкнулась с трудностями в биатлоне

Олимпийский чемпион по биатлону Бьорн Ферри рассказал, почему, по его мнению, чемпионка ОИ по лыжным гонкам Стина Нильссон в настоящее время не в состоянии конкурировать с ведущими шведскими биатлонистками.

Напомним, в межсезонье-2020 Нильссон объявила о переходе в биатлон, однако она не смогла отобраться в сборную Швеции на этапы Кубка мира.

«Перед началом сезона я думал, что Стина будет бежать быстрее всех шведских девушек. Вопрос скорее был в том, насколько быстрее. Сможет она позволить себе один или два промаха и всё равно добраться до подиума? Сейчас мы видим, что она бежит так же быстро или даже чуть медленнее, чем сильнейшие, поэтому ей будет очень трудно.

Нужно добавить, что шведские девушки существенно прибавили в скорости в этом сезоне. Сёстры Эберг сделали большой шаг вперёд, так что прямо сейчас всё выглядит так, что Стине предстоит долгий путь до вершины», — приводит слова Ферри Aftonbladet.

Также Ферри дал совет Нильссон.

«Стине нужно соревноваться. Как можно больше. Очень сложно бегать в одиночку в Эстерсунде и при этом развиваться. Нужен опыт с настоящих соревнований, чтобы понять суть вида спорта», — добавил он.