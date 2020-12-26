Воронина выиграла спринтерскую гонку на Кубке России, Гербулова — вторая

Биатлонистка Тамара Воронина стала победительницей спринтерской гонки на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Чайковском. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 21 минуту 56,9 секунды.



Второе время показала Наталья Гербулова из Красноярского края, третье — Елизавета Каплина, представляющая ХМАО-Югра.



Кубок России по биатлону. Четвёртый этап. Женщины. Спринт. Чайковский



1. Тамара Воронина (Свердловская обл.) — 21.56,9 (0 промахов)

2. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +9,1 (0)

3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — +22,5 (2)

4. Анастасия Егорова (Мурманская обл.) — +31,7 (1)

5. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — +53,5 (1)

6. Валерия Васнецова (Пермский край) — +56,4 (2)…

8. Виктория Сливко (Тюменская обл.) — +57,3 (1)…

25. Анастасия Кайшева (Республика Удмуртия) — +2.18,1 (3)…

32. Полина Шевнина (Московская обл.) — +3.02,3 (6).