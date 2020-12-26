Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Воронина выиграла спринтерскую гонку на Кубке России, Гербулова — вторая

Воронина выиграла спринтерскую гонку на Кубке России, Гербулова — вторая
Биатлон / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Биатлонистка Тамара Воронина стала победительницей спринтерской гонки на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Чайковском. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 21 минуту 56,9 секунды.

Второе время показала Наталья Гербулова из Красноярского края, третье — Елизавета Каплина, представляющая ХМАО-Югра.

Кубок России по биатлону. Четвёртый этап. Женщины. Спринт. Чайковский

1. Тамара Воронина (Свердловская обл.) — 21.56,9 (0 промахов)
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +9,1 (0)
3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — +22,5 (2)
4. Анастасия Егорова (Мурманская обл.) — +31,7 (1)
5. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — +53,5 (1)
6. Валерия Васнецова (Пермский край) — +56,4 (2)…
8. Виктория Сливко (Тюменская обл.) — +57,3 (1)…
25. Анастасия Кайшева (Республика Удмуртия) — +2.18,1 (3)…
32. Полина Шевнина (Московская обл.) — +3.02,3 (6).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020