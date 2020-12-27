Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка России, Цветков финишировал 30-м

Представитель ХМАО-Югра Семён Сучилов одержал победу в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Дистанцию 10 км он преодолел за 29 минут и 31,2 секунды.
Второй результат продемонстрировал Вадим Филимонов. Тройку призёров замкнул Илья Гаврилов.
Биатлон. Кубок России. Четвёртый этап. Ижевск
Мужчины. Индивидуальная гонка
1. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) – 52.13,7 (1)
2. Вадим Филимонов (ХМАО-Югра) — +25,9 (1)
3. Илья Гаврилов (Москва) — +32,2 (0)…
6. Александр Поварницын (Удмуртская Республика) — +40,4 (1)
7. Кирилл Стрельцов (Московская область) — +41,7 (2)…
10. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) — +58,8 (2)…
13. Карим Халили (Москва) — +1.19,3 (2)…
17. Игорь Малиновский (Омская область — Камчатский край) — +1.25,1 (1)…
30. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) — +2.24,9 (3).
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