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Губерниев признался, что перенёс COVID-19. Из-за него переносили съёмки «Голубого огонька»

Губерниев признался, что перенёс COVID-19. Из-за него переносили съёмки «Голубого огонька»
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что перенёс коронавирусную инфекцию. По словам Губерниев, болезнь протекала бессимптомно, однако из-за этого всё равно пришлось переносить съёмки новогодней телепередачи «Голубой огонёк».

«Перед съёмкой первой части «Голубого огонька» я приехал писать свой музыкальный номер, прошёл два теста – оказалось, что у меня бессимптомный ковид. ПЦР показал, что у меня коронавирус», — рассказал Губерниев в эфире телеканала «Россия».

Напомним, ранее стал известен состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира сезона-2020/2021. Выбор тренерского штаба прокомментировал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

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