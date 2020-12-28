Губерниев признался, что перенёс COVID-19. Из-за него переносили съёмки «Голубого огонька»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что перенёс коронавирусную инфекцию. По словам Губерниев, болезнь протекала бессимптомно, однако из-за этого всё равно пришлось переносить съёмки новогодней телепередачи «Голубой огонёк».

«Перед съёмкой первой части «Голубого огонька» я приехал писать свой музыкальный номер, прошёл два теста – оказалось, что у меня бессимптомный ковид. ПЦР показал, что у меня коронавирус», — рассказал Губерниев в эфире телеканала «Россия».

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