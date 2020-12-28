Определён состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира

По итогам чемпионата и Кубка России в Ижевске был определён состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщает пресс-служба СБР.

В заявку на Кубок мира вошли: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.

В состав мужской сборной России на Кубок IBU включены: Семён Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.

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Кирилл Стрельцов попал в состав национальной команды, так как набрал максимальное количество очков по итогам гонок в Ижевске. Игорь Малиновский является лидером рейтинга СБР в Кубке России, а Антон Бабиков выбран тренерским решением.

Оберхоф примет пятый (8-10 января) и шестой (13-16 января) этапы Кубка мира. Седьмой этап состоится в Антхольце с 21 по 24 января.