Майгуров прокомментировал состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выбор спортсменов в национальную команду на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. Напомним, Антона Бабикова выбрали тренерским решением.

«Тренеры видят Бабикова как надёжного стрелка. Он себя неплохо зарекомендовал в эстафетных гонках на Кубке мира. Думаю, что в данном случае решение тренера было связано именно с этим. Плюс Антон переболел. Тренеры считают, что весь его потенциал ещё не исчерпан. Он может добрать свою спортивную форму.

Никита Поршнев тоже переболел в этом году. Мы сегодня видим последствия переболевших спортсменов. Это и Вика Сливко, которая была очень хороша на отборах, а сейчас не может прийти в себя. В данном случае Сергей Белозёров заверил, что сегодняшние кондиции Никиты — по тренировкам, по биохимии — говорят о том, что Никита будет в достаточно хорошей спортивной форме, даже войдёт в состав на чемпионат Европы на основании своих результатов», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».