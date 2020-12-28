Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Майгуров прокомментировал состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира

Майгуров прокомментировал состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выбор спортсменов в национальную команду на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. Напомним, Антона Бабикова выбрали тренерским решением.

«Тренеры видят Бабикова как надёжного стрелка. Он себя неплохо зарекомендовал в эстафетных гонках на Кубке мира. Думаю, что в данном случае решение тренера было связано именно с этим. Плюс Антон переболел. Тренеры считают, что весь его потенциал ещё не исчерпан. Он может добрать свою спортивную форму.

Никита Поршнев тоже переболел в этом году. Мы сегодня видим последствия переболевших спортсменов. Это и Вика Сливко, которая была очень хороша на отборах, а сейчас не может прийти в себя. В данном случае Сергей Белозёров заверил, что сегодняшние кондиции Никиты — по тренировкам, по биохимии — говорят о том, что Никита будет в достаточно хорошей спортивной форме, даже войдёт в состав на чемпионат Европы на основании своих результатов», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».

Определён состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020