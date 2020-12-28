Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Хабиб Нурмагомедов — биатлонистам: если нет медалей, виновата команда и вы сами

Хабиб Нурмагомедов — биатлонистам: если нет медалей, виновата команда и вы сами
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов обратился к российским биатлонистам.

«Я пожелал бы биатлонистам здоровья, удачи, и то, что у нас нет медалей, — это увеличивает желание. Люди будут смотреть и следить. А самим биатлонистам нужно больше тренироваться. Если и нет медалей, виновата команда и вы сами. Повторюсь, нужно тренироваться и готовиться.

Телезрителям хочу пожелать здоровья в это нелёгкое время. Соблюдайте режим, и удачи всем!» — сказал Нурмагомедов в эфире Матч ТВ.

Пятый этап Кубка мира по биатлону будет проходить в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января 2021 года.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону (оставшиеся этапы)
5. Оберхоф (Германия) — 8–10 января 2021 года
6. Оберхоф (Германия) — 13–17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21–24 января
8. Нове-Место (Чехия) — 4–7 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11–14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18–21 марта

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020