Хабиб Нурмагомедов — биатлонистам: если нет медалей, виновата команда и вы сами

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов обратился к российским биатлонистам.



«Я пожелал бы биатлонистам здоровья, удачи, и то, что у нас нет медалей, — это увеличивает желание. Люди будут смотреть и следить. А самим биатлонистам нужно больше тренироваться. Если и нет медалей, виновата команда и вы сами. Повторюсь, нужно тренироваться и готовиться.



Телезрителям хочу пожелать здоровья в это нелёгкое время. Соблюдайте режим, и удачи всем!» — сказал Нурмагомедов в эфире Матч ТВ.



Пятый этап Кубка мира по биатлону будет проходить в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января 2021 года.



Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону (оставшиеся этапы)



5. Оберхоф (Германия) — 8–10 января 2021 года

6. Оберхоф (Германия) — 13–17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21–24 января

8. Нове-Место (Чехия) — 4–7 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11–14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18–21 марта