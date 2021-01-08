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В IBU сообщили о четырёх случаях заражения коронавирусом на этапе КМ в Оберхофе

В IBU сообщили о четырёх случаях заражения коронавирусом на этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о четырёх случаях заражения коронавирусной инфекцией на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«В соответствии с регламентом IBU начал проводить стандартные ПЦР-тесты участников этапа Кубка мира в Оберхофе. В первой сессии было проведено 700 тестов, четыре человека сдали положительные тесты. Случаи заражения обнаружены в командах Чехии, Казахстана, Норвегии и России. Члены команд были мгновенно оповещены и изолированы», — отмечается в сообщении в официальном «твиттере» IBU.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский.

Напомним, сегодня, 8 января, в Оберхофе состоятся спринтерские гонки у женщин и у мужчин.

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