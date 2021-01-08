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Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Павлова — шестая

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Павлова — шестая
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Призёрами соревнований стали шведка Ханна Эберг и представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер.

Лучшая из россиянок Евгения Павлова не допустила промахов на двух огневых рубежах и финишировала с шестым временем.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 23.54,0 (0 промахов).
2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 29,6 (0).
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +40,2 (1)…
6. Евгения Павлова (Россия) — +1.05,3 (0)…
20. Лариса Куклина (Россия) — +1.21,7 (0)…
22. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.25,8 (1)…
56. Ирина Казакевич (Россия) — +2.44,5 (3)…
87. Наталья Гербулова (Россия) — +4.05,8 (3).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 5, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
08 января 2021, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
23:54.0
2
Ханна Эберг
Швеция
+29.6
3
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
+40.2
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