Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Павлова — шестая

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Призёрами соревнований стали шведка Ханна Эберг и представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер.



Лучшая из россиянок Евгения Павлова не допустила промахов на двух огневых рубежах и финишировала с шестым временем.



Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт, 7,5 км



1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 23.54,0 (0 промахов).

2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 29,6 (0).

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +40,2 (1)…

6. Евгения Павлова (Россия) — +1.05,3 (0)…

20. Лариса Куклина (Россия) — +1.21,7 (0)…

22. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.25,8 (1)…

56. Ирина Казакевич (Россия) — +2.44,5 (3)…

87. Наталья Гербулова (Россия) — +4.05,8 (3).