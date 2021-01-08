Польховский, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский, который перед этапом Кубка мира в Оберхофе заразился коронавирусом, рассказал о своём состоянии.
«Болезнь проходит бессимптомно. Нахожусь в своём номере, дистанционно общаюсь с нашими тренерами – у нас много тем для обсуждения», — приводит слова Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России.
Тренер посетовал на то, что в Германии правила карантина несколько жёстче, чем в Финляндии, где сборная России также столкнулась со случаями заражения коронавирусом на стартовых этапах Кубка мира.
«В Контиолахти на карантине можно было выходить на воздух ходя бы в позднее время. Здесь такого нет, так что занимаюсь тем, чем можно заниматься в номере: читаю, смотрю биатлон и удалённо общаюсь с коллегами», – добавил он.
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