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«Что такое бульончик с хлебом и колбаской?» Тренер сборной России — о питании биатлонистов

«Что такое бульончик с хлебом и колбаской?» Тренер сборной России — о питании биатлонистов
Биатлон / Кубок IBU 0

Старший тренер резервной сборной России Сергей Белозёров рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда перед стартом первого в сезоне-2020/2021 этапа Кубка IBU в Арбере (Германия).

«В той гостинице, где мы заселились, раньше спортсменов не было, и это чувствуется. Завтраки вполне себе сытные, ужины тоже. А вот обед, крайне необходимый нам приём пищи, — ну очень скудный, только червячка заморить. Что такое бульончик с хлебом и кусочком колбаски? Это ни о чём вообще.

Кроме нас сюда заселились сборные Канады и США — так они тоже недовольны таким обедом, покушать любят. Тем более мужские гонки будут во второй половине дня, тут нужна энергия», — приводит слова специалиста пресс-служба Союза биатлонистов России.

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