«Что такое бульончик с хлебом и колбаской?» Тренер сборной России — о питании биатлонистов
Старший тренер резервной сборной России Сергей Белозёров рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда перед стартом первого в сезоне-2020/2021 этапа Кубка IBU в Арбере (Германия).
«В той гостинице, где мы заселились, раньше спортсменов не было, и это чувствуется. Завтраки вполне себе сытные, ужины тоже. А вот обед, крайне необходимый нам приём пищи, — ну очень скудный, только червячка заморить. Что такое бульончик с хлебом и кусочком колбаски? Это ни о чём вообще.
Кроме нас сюда заселились сборные Канады и США — так они тоже недовольны таким обедом, покушать любят. Тем более мужские гонки будут во второй половине дня, тут нужна энергия», — приводит слова специалиста пресс-служба Союза биатлонистов России.
Рекомендуем вам
- 13 января 2021
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:21
-
10:11
-
09:59
-
01:04
-
00:29
- 12 января 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:52
-
21:24
-
20:41
-
19:53
-
18:52
-
17:35
-
17:21
-
17:14
-
15:54
-
15:48
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:21
-
14:09
-
13:07
-
11:01
-
10:29
-
10:25
-
09:32
-
09:19
-
09:09
-
09:00
- 11 января 2021
-
22:30
-
21:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам